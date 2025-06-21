AK Parti Gençlik Kolları'ndan YKS Öğrencilerine Destek

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AK Parti Gençlik Kolları, üniversite sınavına girecek öğrencilere destek amacıyla bilgilendirici billboardlar astı. Bu uygulama ile öğrencilerin sınav öncesi son tekrarlarını yapmalarına yardımcı olunması ve moral motivasyon kazanmaları hedefleniyor.

Ak Parti Gençlik Kolları, TYT-AYT sınavlarına girecek öğrencilere destek vermek amacıyla, üniversite sınavında karşılaşabilecekleri formül ve temel bilgi hatırlatmaları için şehirlerin merkezi noktalarına bilgilendirici billboardlar astı.

Bu hafta sonu Türkiye genelinde gerçekleştirilen olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında binlerce genç, üniversite sınavlarına giriyor. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı ise sınava giren öğrencilerin formül ve temel bilgi hatırlatmaları için şehirlerin merkezi noktalarına bilgilendirici billboardlar astı. Bu çalışma ile öğrencilerin hem sınav sabahı hem sınav öncesi son tekrarlarını yapma imkanı bulaması hem de moral ve motivasyon kazanması hedeflendiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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