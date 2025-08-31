AK Parti Gençlik Kolları'ndan Gazze Çağrısı

AK Parti Gençlik Kolları'ndan Gazze Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 'Gazze İçin Perde Açılıyor' sloganıyla düzenlediği belgesel gösterimleriyle Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekiyor. Etkinlikte gençler, Gazze'nin maruz kaldığı zulüm ve mücadelenin haklılığına vurgu yaparak farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazze'deki direnişe destek olmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak "Gazze İçin Perde Açılıyor" sloganıyla belgesel gösterimi gerçekleştirdi.

Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kollarından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında etkinliğe katılan gençlerin ilgi gösterdiği programda gösterilen belgeselde, Gazze halkının maruz kaldığı zulüm, yaşanan insani trajedi ve mücadelenin haklılığına vurgu yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "On binlerce gencimiz, Gazze'ye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla tek yürek oldu. AK Gençler olarak, her adımımızla, her sözümüzle, her eylemimizle Gazze'nin sesi olmaya, onların haklı davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin yalnızca bir belgesel gösteriminden ibaret olmadığını belirten İbiş, bunun aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerin ortak vicdanını ve dayanışma ruhunu yansıtan güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını kaydetti.

Gençlerin, "Gazze İçin Perde Açılıyor" programıyla zulmün karşısında susmayacaklarını ortaya koyduğunu aktaran İbiş, hak ve adalet için her alanda mücadele edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
Endonezya yangın yeri! Devlet Başkanı tarihi zirveye katılmaktan vazgeçti

Vekillerin evleri yağmalandı, Devlet Başkanı ülkeyi bırakıp gidemedi
Anıtkabir'de gergin anlar! Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı

Anıtkabir'de gergin anlar! O sözü duyunca yuhalayıp tepki gösterdiler
İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Çöpleri toplayan personel fark etti
Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı

Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya'nın acı günü! Annesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan haber! En yakınını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.