AK Parti Gençlik Kolları'ndan anlamlı etkinlik: "81 Hayal Bir Türkiye"

Güncelleme:
Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen "81 Hayal Bir Türkiye" programında basın açıklaması gerçekleştiren AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, "Terörsüz Türkiye mümkünse, terörsüz bir dünya da mümkündür. Biz AK Gençlik olarak sesini duyuramayan her çocuğun sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından, Dünya Çocuk Hakları Günü'nün hemen ardından Başakşehir Millet Bahçesi'nde "81 Hayal Bir Türkiye" programı düzenlendi. Programa AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı. Çocukların hayallerine ve barış dolu bir dünyaya dikkat çekilen etkinlikte, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından çocuklar, "Türkiye haritası boyama etkinliği" kapsamında ülkenin 81 ilini kendi renkleriyle boyadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocukların çizimleriyle "81 Hayal Bir Türkiye" mesajı somutlaştırıldı. Öte yandan, kırmızı ve beyaz renkli onlarca balon gökyüzüne bırakıldı.

"Sessizliği bozmak ve terörsüz bir Türkiye'nin kıymetini hatırlatmak için buradayız"

Basın açıklamasında Nevzat Yüce, mazlum coğrafyalardaki çocukların yaşadığı acılara değinerek, "Filistin'den Sudan'a, dünyanın dört bir yanında çocukların en temel yaşam hakkı ihlal ediliyor. Biz, bu sessizliği bozmak ve terörsüz bir Türkiye'nin kıymetini hatırlatmak için buradayız" dedi.

"Devletimizin kararlı mücadelesi sayesinde çocuklarımız güven ve huzur içinde büyüyor"

Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gençlere bırakacağımız en büyük miras, terörsüz bir Türkiye'dir." sözünü hatırlatarak, "Devletimizin kararlı mücadelesi sayesinde çocuklarımız güven ve huzur içinde büyüyor. Terörsüz Türkiye mümkünse, terörsüz bir dünya da mümkündür. Biz AK Gençlik olarak sesini duyuramayan her çocuğun sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
