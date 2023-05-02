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AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı hakkında resen soruşturma başlatıldı

AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı hakkında resen soruşturma başlatıldı

Politika Haberleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapılan 'AKP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı Silah Dağıtımı Yapıyormuş...' başlıklı paylaşım ile ilgili resen soruşturma başlattı.

SOSYAL medya hesaplarından "AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı'nca silah dağıtımı yapıldığına" yönelik paylaşımlara resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada  "AKP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı Silah Dağıtımı Yapıyormuş..." başlığı ile yapılan paylaşım ile ilgili olarak resen soruşturma başlatıldı. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan dolayı başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin tespit edilerek gözaltına alınması talimatı verildi.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

İstanbul AK Parti Gençlik Politika Haberler

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