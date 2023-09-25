AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediyedeki "kentsel dönüşüm daire başkanlığını kapatırken LGBT için daire başkanlığı açtığını" savunarak, tepki gösterdi.

Eyyüp Kadir İnan, yaptığı açıklamada, İzmir'in imar durumunun ortada olduğunu ve en fazla kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan şehirlerin başında geldiğini kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının kapatıldığını belirten İnan, "Birileri Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kapatır gider LGBT daire başkanlığı açar. Hadi gelin, LGBT daire başkanlığını nasıl açtığınızı İzmirlilere anlatın." ifadelerini kullandı.

Sapkınlığa asla fırsat vermeyeceklerini kaydeden İnan, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşüm daire başkanlığını kapatacaksınız, İzmirli çocukların geleceğinden çalacaksınız. Diğer taraftan da sapkın bir zihniyetin hizmetine büyükşehir belediyesinin hizmetlerini sunacaksınız. Yazıklar olsun. Bu şehrin bir milletvekili olarak aileyi, aile kurumunu her zaman muhafaza edeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Aile bizim en güçlü kurumumuz. Bunun için ne olur tüm büyüklerime sesleniyorum. Bu sapkınlıkla ilgili mücadelede hepimizin katkısı olması lazım. İzmir'in bütçesini, İzmir'in insan kaynağını bu gibi sapkın düşüncelere asla yem etmememiz lazım. Bunun için de 31 Mart 2024'te hepimize büyük işler düşüyor."