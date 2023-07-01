AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i eleştirdi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sorunların varlığını kabul etmeyerek bahane ürettiğini savundu.

İnan yazılı açıklamasında, yerel seçimlerin yaklaştığını, beceri gösteremeyen Soyer'in Suriyeliler ve sığınmacılara sığındığını belirtti.

Türkiye'nin dünyaya örnek bir göç politikası uyguladığını kaydeden İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel seçimler ve Tunç Soyer için hesap vakti yaklaşıyor. Tunç Soyer, İzmir'deki hizmetsizliğin nedenini sığınmacı gibi nedenlere bağlayamaz. İzmir'in biriken sorunlarını çözecekti de elinden tutan mı oldu? Koku problemini ve sivrisinek sorununu 'troll saldırıları' diye savuşturan ve bu sorunların varlığını kabul etmeyen Tunç Soyer'in türlü türlü bahane üretmekte her zaman olduğu gibi üstüne yok."