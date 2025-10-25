AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, İzmir'de gençlerle buluştu Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, İzmir'de gerçekleştirilen programda gençlerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İbiş partisinin İzmir İl Gençlik Kolları tarafından Bayraklı ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlediği "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Burada gençlerle sohbet eden Yusuf İbiş, hükümetin İzmir'deki gençler için attığı adımları ve planlanan yatırımları anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e ve gençliğe çok önem verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençler bizim en büyük gücümüz, bu ülkenin hem bugünü hem de yarını sizlerin omuzlarında yükselecek. İzmir, yüksek genç nüfus potansiyeline rağmen yerel yönetimlerce etkin şekilde yönetilemedi. CHP yönetimi suça karışanlara değil, İzmirli gençlerin geleceğine sahip çıkmalıdır."

İbiş, gençlerin İzmir'in her köşesinde milletin sesi olduğunu ifade ederek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.