AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'de oy kullandı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda İzmir'de oy kullandı. İnan, oy kullanma işlemi için eşi Büşra İnan ve 4 yaşındaki oğlu Akif Burak İnan ile Yamanlar Mahallesi'ndeki Cemal Gürsel İlkokulu'na geldi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda İzmir'de oy kullandı.

Eyyüp Kadir İnan, oy kullanma işlemi için eşi Büşra İnan ve 4 yaşındaki oğlu Akif Burak İnan ile Yamanlar Mahallesi'ndeki Cemal Gürsel İlkokulu'na geldi.

Okuldaki 2298 numaralı sandıkta oyunu kullanan İnan, sandık görevlilerine başarı diledi.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan İnan, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ilk kez ikinci tur oylamasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Seçim sonucunun, Türkiye'nin ilerleyişinde güçlü bir mesaj olacağına inandığını kaydeden Eyyüp Kadir İnan, şöyle dedi:

"Tüm genç arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı, İzmirli hemşehrilerimizi sandığa davet etmek istiyorum. 60 günlük bir kampanya süresince gerçekten Türkiye'de önemli bir seçim kampanyasını da geride bıraktık. Artık Türkiye'de seçim gündemini bugün noktalıyoruz. Vatanımız, milletimiz, bölgemiz, demokrasimiz ve gençlerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun."