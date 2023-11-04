AK Parti Gençlik Kolları Filistin'e Destek İçin Yürüyüş Düzenledi

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları tarafından Filistin'e destek olmak için düzenlenen yürüyüş ve basın açıklaması yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı ve Filistin halkının yanında olundu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından tüm yurt genelinde Filistin'e destek için gerçekleştirilen yürüyüş ve basın açıklamasına Manisa'da yoğun katılım oldu.

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları tarafından Filistin'e destek olmak için düzenlenen yürüyüş ve basın açıklaması yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Manisa Valiliği önünde toplanan kalabalık ellerinde Filistin ve Türk Bayrakları boyunlarında Filistin atkılarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar tekbir sesleri ve sloganlar eşliğinde yürüdü.

"İnsanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısındayız"

Yürüyüşün sonunda 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir açıklama yapan AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş, "İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalanmakta ve Netenyahu hükümeti tarafından soykırım suçu işlenmekte. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve bunlar tüm dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bunların hepsi İsrail'in bugün ve gelecek için küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye'nin ötesinde bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak daha adil bir dünya diyerek yola çıkan cumhurbaşkanımızın izinde her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu ve insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olduğumuzu saystop diyerek haykırıyoruz" dedi.

Arınç: "Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez"

Abluka altındaki Gazze'ye ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ise şunları söyledi: "İnsanların yaşam hakkı, barış ve güvenliğini sağlamak sadece siyasi bir pozisyon değil, aynı zamanda insanlık değerlerini koruma görevimizdir. İnsan hakları etnik köken, din veya mezhep ayrım yapmaksızın herkes için geçerlidir ve temel insanlık görevidir. Bu kapsamda İsrail'in hukuk tanımaz saldırgan tavrına rağmen, insani yardım malzemesi dolu 10 uçağı bölgeye gönderdik ve yenilerini göndermek için de elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Türkiye olarak İsrail'in mütecaviz saldırılarına güçlü bir şekilde karşı çıkıyor ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz. Filistin halkının acısını, arşı titreten feryadını kalbimizin en derin yerinde hissediyoruz. Bu acıya son verilmesi için çaba harcamaya devam edeceğiz. İnsanlık suçlarına sessiz kalmak insanlık tarihine leke sürmek anlamına gelir. Bizler insan haklarını savunmak ve adaleti tesis etmek için bir araya gelmeli, Filistin halkının yanında olmalı ve bu zulme son vermek için çaba göstermeliyiz. ermeliyiz. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez. O yüzden diyoruz ki kahrolsun İsrail zulmü, yaşasın özgür Filistin."

Yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş, ilçe başkanları, il ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. - MANİSA