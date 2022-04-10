AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, Konya'da iftar programında konuştu Açıklaması

KONYA (AA) - Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Ağrı'da Ak Parti'li gençlerin düzenlediği sahur programına yönelik eleştirilere ilişkin, "Biz Iğdır'da buluştuğumuzda, biz Ağrı'da buluştuğumuzda, biz Erzurum'da buluştuğumuzda birileri rahatsız oluyor. Birileri orada bu çalışmaların yürütülmesini istemiyor. Bugün Konya'da söylüyorum ak gençlik sizi daha fazla rahatsız etmeye devam edecek." dedi.

İnan, AK Parti Konya Gençlik Kolları teşkilatı üyelerinin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, AK Parti'li gençlerin tüm parti teşkilatlarında yoğun bir biçimde çalışarak önceki dönemde görev yapan ağabeylerinden aldığı bayrağı daha ileriye taşıdıklarını söyledi.

AK Parti'li gençlerin Ağrı'da düzenlediği sahur programına yönelik eleştirilere cevap veren Kadir İnan, şunları söyledi:

"Biz Iğdır'da buluştuğumuzda, biz Ağrı'da buluştuğumuzda, biz Erzurum'da buluştuğumuzda birileri rahatsız oluyor. Birileri orada bu çalışmaların yürütülmesini istemiyor. Bugün Konya'da söylüyorum ak gençlik sizi daha fazla rahatsız etmeye devam edecek. Bırakın sahuru, bırakın iftarı, o illere adımını daha atamayan o altılı partinin gençlik örgütleri çalışmazken AK Parti gençlik kolları çalışıyor diye kuduruyorlar, daha fazla kudurmaya devam edeceksiniz. O gün bizle beraber olan bin tane üniversiteli gencin hatırı adına, AK Parti gençlik kolları üyelerinin teveccühü ile 2023'te sizleri sandığa gömeceğiz sandığa."

Etkinliğin sonunda günün anısına Kadir İnan'a Konya dokuması seccade halı hediye edildi, daha önceki yıllarda görev yapan teşkilat üyeleri ile çekilen toplu fotoğrafla program sona erdi.

İftar programına AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya'ya bağlı 31 ilçede görev yapan AK Parti gençlik kolları teşkilat başkanları ile önceki dönemlerde partinin il teşkilatında görev almış gençlik kolları başkanları katıldı.