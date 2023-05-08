AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, Erzurum'daki gerginliğe ilişkin konuştu Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki Halk Buluşmasında yaşanan gerginliğe ilişkin, " Van'da terörün tahakkümü altında kalıp bir konuşma yapacaksın sonra Erzurumlu dadaşların diyarında işte farklı bir tablo için mücadele vereceksin. Bu açıkçası ikircikli, iki yüzlü siyaset. Milletimiz 14 Mayıs'ta hesabını soracak." dedi.

AK Parti İzmir milletvekili adayı da olan İnan, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İnan, gazetecilerin sorusu üzerine, Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğinde yaşanan olayları değerlendirdi.

Olaylardan Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu olduğunu iddia eden İnan, "Ekrem İmamoğlu çok büyük bir provokatör. Bunu biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından birçok kere tecrübe ettik. Bulmuş olduğu her fırsatı provokasyona uygun bir zemine çekiyor." ifadelerini kullandı.

"Milletimiz 14 Mayıs'ta hesabını soracak"

Millet İttifakı'nın Van mitingindeki görüntülerini hatırlatan İnan, şöyle devam etti:

"Son 3-5 haftadır ne yazık ki ana muhalefet partisinden bu milletin değerleriyle ve mevcut kendi siyasi partilerinin geçmiş çizgisiyle doğru orantılı bir tavır göremiyoruz. Orada bir yandan Van'da terörün tahakkümü altında kalıp bir konuşma yapacaksın sonra Erzurumlu dadaşların diyarında işte farklı bir tablo için mücadele vereceksin. Bu açıkçası ikircikli siyaset, bu iki yüzlü siyaset. Milletimiz 14 Mayıs'ta hesabını soracak. Buraya gelip İzmir Marşı sloganı atıp, Van'da çeşitli terör merkezli enstrümanları kullanmak bize göre iki yüzlülük."

CHP listesine tepki

İzmir'de CHP listelerine tepkinin olduğunu savunan İnan, şöyle dedi:

"İzmir gibi bir yere 'Mustafa Kemal Atatürk'e diktatör' diyen, 'Kemalizm, ırkçılık' diyen birisi amiral koltuğunda birinci sırada. Burası Kuvayimilliye'nin şehri. Ödemiş'inden tutun Bergama'sına kadar, Hasan Tahsin'den Fethi Sekin'e uzanan bizim bir veraset yolculuğumuz da var. Bu şehre geliyorsunuz, o hendek olaylarında Türk Silahlı Kuvvetlerimize 'Çocuk katili' diyebilecek kadar çirkinleşebilecek ve bu toplumdan uzak kişiyi de buraya koyuyorsunuz. İçişleri Bakanımız zaten açıkladı. Emniyetin içerisinde yeni paralel yapılanma kuracak, kurmaya teşebbüs eden birisi yine buradan milletvekili adayı. Burası hiç kimsenin bir siyasi laboratuvarı değil."

"Cumhurbaşkanı'mız rekor destek alacak"

İzmir'in gelişmesi için 35 proje hayata geçirdiklerini hatırlatan İnan, şöyle konuştu:

"Bu seçim sürpriz sonuçları doğuracak bir seçim. İzmir'den rekor sayıda milletvekili uğurlayacağız. Cumhurbaşkanı'mız rekor destek alacak. İzmir'in sokaklarına 'İzmir hakkını alacak' yazmakla bu iş olmuyor. 20 yıldır bu kentin gençleri yatırım ve istihdam başta olmak üzere, belediyeciliğin tüm fonksiyonları başta olmak üzere siz geri bıraktınız. Benim yaşımdaki İzmirli gençler sizden nasıl hakkını alacak?"

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığı dönemde eski Tekel depolarının gençliğe tahsisi için yoğun mücadele verdiğini de aktaran İnan, buranın düzenlenmesiyle hayata geçirilen İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın kentte önemli bir işlev üstleneceğini söyledi.