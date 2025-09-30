AK Parti Gençlik Kolları, Gazze'deki Zulme Dikkat Çekmek İçin QR Kodları Kullandı

Haberler

AK Parti Gençlik Kolları, 81 ilin cadde, sokak ve meydanlarına bırakılan QR kodlarla, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekti.

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülen bir farkındalık çalışmasıyla Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekildi. 81 ilin cadde, sokak ve meydanlarına bırakılan QR kodlarla, kamuoyunun Gazze'deki insanlık dramına kayıtsız kalmaması hedeflendi. Hazırlanan QR kodlar, cep telefonlarıyla okutulduğunda Gazze'de yaşanan trajediyi hatırlatan içeriklere yönlendirdi. Çalışmanın çarpıcı yönünü, kodların üzerine yazılan güçlü mesajlar oluşturdu. 'Dünyanın gündemine oturan konuşma', 'Sadece bir dakikanı ayır', 'Oku, gör, duy', 'Yeter, yeter', 'İnsanlık ölse ne yapardınız', 'İnsanlığın sesini aç' ve 'Kaç çocuk hayattan koparıldı' gibi başlıklar hem dikkat çekici hem de vicdanlara seslenen bir çağrı niteliği taşıdı.

ERDOĞAN'IN BM KONUŞMASINA ERİŞİM SAĞLANDI

QR kodlarda yalnızca görsel ve bilgiler değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya da erişim sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası platformda dile getirdiği ifadeler, Gazze'deki mazlumların sesi olurken, vatandaşlara bu konuşmaya doğrudan ulaşma imkanı sunuldu. Kampanya için özellikle şehirlerin merkezi noktaları tercih edildi. Meydanlar, yaya yolları, üniversite çevreleri ve sosyal hayatın yoğun olduğu alanlarda yerleştirilen QR kodlar, herkesin kolayca erişebileceği şekilde hazırlandı. Böylece günlük hayatın tam ortasında, gençlerden her yaştan vatandaşa kadar geniş bir kitle Gazze gerçeği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabıyla yüzleşmeye davet edildi. Girişim, bir yandan insanlık vicdanına seslenirken, diğer yandan da uluslararası kamuoyuna yönelik sembolik bir çağrı niteliği taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden tüm dünyaya duyurduğu mesaj, AK Parti Gençlik Kolları'nın sahadaki çalışmalarıyla birleşerek güçlü bir farkındalık oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
