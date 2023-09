AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde çöp topladı

Ak Parti Gençlik Kolları, şehirleri daha yaşanabilir kılmak ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla 81 ilde "Doğa için çöp topluyoruz" etkinliği düzenledi.

Ak Parti Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamaya göre, 81 ildeki gençlik teşkilatı üyeleri düzenlenen etkinlikte şehirlerin, parkların, sahillerin sokaklarını temizledi.

Mamak'taki çöp toplama etkinliğinde konuşan AK Parti Ankara Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Zehranur Aydemir, partisinin kuruluşundan bugüne çevre politikalarını siyasetin merkezine oturttuğunu söyledi.

Geri dönüşüme dayalı çevre politikasının bir taraftan ülke ekonomisine bir taraftan da doğaya saygılı sürdürülebilir bir yaşamın oluşturulmasına katkı sağladığına işaret eden Aydemir, gençlik teşkilatlarının son zamanlarda Türkiye'de yaşanan doğal afetlerde insanların yardımına koşmak için hep en ön safta yer aldığını vurguladı.

Aydemir, "Cemrelerimiz, asrın felaketinde, tarihimizin en büyük yangınlarında, sel afetlerinde ve daha nicelerinde devletimizin, milletimizin yaralarının sarılması noktasında sahadan bir an bile olsa ayrılmamıştır. Bunun yanında cemrelerimiz, fidan dikiminden doğadaki hayvan dostlarımızın mama su gibi her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar her daim sürdürülebilir bir çevre için sahadadır." değerlendirmesinde bulundu.