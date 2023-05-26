AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı'nda Seçim İstişare Toplantısı Düzenlendi

AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı'nda sandık kurulu, okul-kat sorumluları ve müşahitleri ile istişare toplantısı düzenlendi. İlçe Başkanı Mehmet Erkan, seçimde görev alan üyelere önemli görevler düştüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gediz'de olan desteği daha yukarılara çıkarmak için gayret göstermek gerektiğini ifade etti.

AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı'nda sandık kurulu, okul-kat sorumluları ve müşahitleri ile istişare toplantısı düzenlendi.

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya seçimde görev alacak olan üyeler ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan İlçe Başkanı Mehmet Erkan, sandık kurullarına seçimde çok büyük görev düştüğünü belirterek, "28 Mayıs seçimleri ülkenin geleceği ve hedefleri için büyük öneme sahip. Sandık kurulunda görevli arkadaşlarımıza çok önemli görevler düşüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gediz'de olan desteği daha yukarılara çıkarmak için gayret göstermek gerektiğini ifade eden Başkan Erkan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemizin gelecek hedeflerini gerçekleştirmek üzere kutlu yürüyüşümüze Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Milletimizin attığı her bir oya emanet gözüyle bakan, milli iradenin tecellisi için olağanüstü gayret göstererek sandıklarda görev yapan sandık üyelerimiz, bina-kat sorumlularımız ve müşahitlerimizle bir ayara gelerek 28 Mayısta yapılacak seçimle ilgili eğitim ve istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Sandıklarda görev yapacak tüm üyelerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

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