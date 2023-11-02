AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığında Yönetim Kurulu Belirlendi

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı'nda yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. İlçe başkanı İsmail Yaşadı liderliğindeki genç ve dinamik ekip, halkın beklentilerini karşılamak için çalışacak.

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığında yürütme kurulu üyeleri belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde ilçe başkanı olarak atanan İsmail Yaşadı'nın yeni yönetim kurulu Genel Merkez tarafından onaylandı.

Yönetim kurulu üyeleri şu şekilde oluştu:

"Siyasi Hukuki İşler Başkanı - Yavuz Selim Aktaş, Teşkilat Başkanı - Orhan Hacıoğlu, Seçim İşleri Başkanı - Mehmet Tarık Akal,Tanıtım ve Medya Başkanı - Halil İbrahim Danış, Sosyal Politikalar Başkanı - Yeşim Hilal Başbuğ, Yerel Yönetimler Başkanı - İsmail Aydın Erdoğan, Ekonomi İşler Başkanı - Muharrem Fetvacıoğlu,Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı - Mehmet Bayram, Mali ve İdari İşler Başkanı - Mümin Kayaaltılı, İlçe Sekreteri - Büşra Öz"

Genç ve dinamik bir ekiple yola çıktıklarını ifade eden Yaşadı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurulduğu günden bu yana milletin gönlüne girmeyi hedefleyen bir partide ilçe başkanlığı görevine getirilmem benim için ayrı bir gurur kaynağı. Şimdi yeni yönetimimizle halkımızın bizden beklediği hizmetleri yerine getirebilmek için çalışacağız. Önümüzde yerel seçimler var, Gaziemir'in AK belediyecilikle tanışması en büyük hedefimiz. Mahalle mahalle, sokak sokak dolaşacağız ve kıymetli hemşerilerimizin sorunlarını, dertlerini dinleyeceğiz."