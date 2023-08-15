AK Parti Gaziantep'ten örnek kutlama-vefa programı

AK Partinin 22. kuruluş yıl dönümü AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nın organizasyonu ile milletvekilleri, belediye başkanları, parti üyeleri ve eski yöneticilerin katılımıyla Gaziantep'te coşkuyla kutlandı.

AK Parti'nin kuruluşundan beri il Başkanlığı yapan Ahmet Uzer, Ökkeş Eruslu, Eyüp Özkeçeci ve mevcut il Başkanı Murat Çetin ile eski ve yeni yöneticilerin hazır bulunduğu AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'ndaki kutlama töreninde AK Parti'nin 22. Yıl dönümünü pasta keserek kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde siyaset arenasına giriş yapan AK Parti 22. yıl dönümünü kutladı.

"El ele, omuz omuza tüm teşkilatımızla çalışacağız"

Pasta kesim töreni öncesi konuşma yapan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, " Davamız çok büyük, davamız Recep Tayyip Erdoğan'ın davası, bizim davamız, partimizin, ülkemizin ve geleceğimizin davası dava bu olduğu zaman herkes bir arada bulunmaya bir araya gelmeye, tereddüt etmez. Tüm teşkilatımızın el ele, omuz omuza birlik ve beraberliğinin gösterildiği çok önemli ve çok özel bir gündeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu önemi bir kez daha tüm başkanlarım, vekillerim ile birlikte kendilerinin selamlarını da ileterek bugün burada 22. yılın kutlamasını yapıyoruz" dedi.

Nurdağı'nda depremzedelerle buluştular

AK Parti'nin 22. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programlarda, Gaziantep İl Başkanlığında pasta kesildikten sonra AK Parti idarecileri, belediye başkanları, eski başkanlar ve İl yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ve milletvekilleri depremzedeler ile birlikte bir araya gelmek üzere Nurdağı'na geçiş yaptı. AK Parti İl Başkanı Murat Çetin ve beraberindeki protokol üyeleri Nurdağı'nda depremzedelere Şahinbey Belediyesi'nin ikramı aşure dağıtarak depremzedelerin taleplerini dinledi. Nurdağı'nda çocuklara oyuncakların dağıtıldığı, program AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümünde depremzedeler yalnız bırakılmadı. Daha sonra Gaziantep'te AK Partinin kuruluşundan bu yana Gaziantep adına görev alan tüm parti üyelerine plaket takdim etmek üzere partililer ile bir araya geldiler.

"AK Parti Türkiye'nin kalkınma ve değişim ihtiyacına bir cevap olarak doğmuştur"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren ve AK Partinin kurulduğu günden bu yana daha güçlü ve istikrarlı bir şekilde hedeflerine ilerlediğini belirten AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, "Bugün ülkemiz için yeni bir başlangıç ve büyük bir değişimin ve güçlü bir gelişimin temellerinin atıldığı gündür. Ne mutlu ki bizlere Adalet ve Kalkınma Partisi olarak 14 Ağustos'ta bir kez daha partimizin kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. AK Parti'nin kuruluşu Türkiye'nin kalkınma ve değişim ihtiyacına bir cevap olarak doğmuş bir partidir. Kurulduğu günden bu yana parti ülkemizin sosyal, ekonomik ve siyasi yapısını daha adil ve sürdürülebilir bir şekilde dönüşümüne odaklanmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız olmak üzere kurucu kadronun vizyoner liderliği, Türkiye'yi daha demokratik, istikrarlı ve daha güçlü hedefe taşıma hedefiyle şekillenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Geleceğe olan inancımızı da bir kez daha yenilemek istiyoruz"

Ak Parti'nin 22 yıl boyunca eğitimden sağlığa, alt yapıdan teknolojiye tüm alanlarda çalışmalar yaparak ülkenin refah seviyesini arttırdığını söyleyen Çetin, "AK Parti kuruluşundan bu yana Türkiye'yi pek çok alanda dönüştürdüğü adımlar atmıştır. Eğitimden sağlığa alt yapıdan teknolojiye kadar birçok alanda gerçekleştirmiş olduğu projeler ülkemizin kalkınmasına ve refah seviyesinin yükselmesine önemli katkılar sağlamıştır. Yoksulluğun azaltılması, işsizliğin düşürülmesi ve insan haklarının korunması gibi yapılan çalışmalar AK Parti'nin toplumun her kesimine hitap etmesi gibi bir politika izlediğini göstermektedir. Ak Parti Türkiye'nin kültürel ve dini çeşitliliğini benimsemiş, farklı kesimler arasında bir köprü üstlenmiş ve toplumsal uzlaşıyı sağlamış bir politika ile yola çıkmaktadır. Vizyoner liderliği sayesinde ülkemiz ulusal ve uluslararası arenada daha etkin bir unvana sahip olmuş, İslami politikalarla büyümeye devam etmiştir. Bugün AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutlarken geleceğe olan inancımızı da bir kez daha yenilemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye daha da güçlenecek, daha da büyüyecek"

22. yıl kutlamaları dolayısıyla katılan tüm teşkilat üyelerine ve protokole teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çetin, "Partimiz, ülkemizin daha aydınlık yerlere doğru gelmesi için kararlılıkla çalışmaya devam etmektedir. Halkımızın destekleriyle ve üyelerimizin gayretleriyle Türkiye daha da güçlenecek, daha da büyüyecek ve daha da refah toplumu olma yolunda ilerleyecektir. Kuruluşumuzun bu anlamlı gününde bize güç veren vatandaşlarımıza ve parti üyelerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. AK Parti kurulduğu günden bu yana değişik kademelerde görev yapan il, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, meclis üyelerimize ve teşkilatımızın her alanında görev yapan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün 14 Ağustos 2023 22 yıl önce tam bugün partimizin kurulduğu ve temellerin atıldığı gündür. 22. yılımızın anısına bugün ne kadar büyük bir aile olduğumuzu belirtir rabbimden dirlik ve birliğimizi bozmamasını temenni ederim " diye konuştu.

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü kutlamaları ve plaket takdim törenine, Başta AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, ana kademe milletvekilleri, önceki dönem milletvekilleri, önceki dönem il başkanları, önceki dönem ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve önceki dönem ilçe belediye başkanları ile Gaziantep adına AK Parti'de görev almış tüm parti üyeleri katıldı.

Kimlere plaket verildi

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, partinin kuruluşundan bu yana il başkanlığı görevinde bulunan Ahmet Uzer, Ökkeş Eruslu başta olmak üzere, İl ve ilçe kadın kolları başkanlarına, il ve ilçe gençlik kolları başkanlarına, meclis üyelerine, kurucular kurulu üyelerine, eski ve görevde olan belediye başkanlarına, eski ve görevde olan milletvekillerine, AK Parti de emek vermiş teşkilat mensuplarına 22. yolun anısına vefa plaketleri takdim etti.

Vefa plaketleri programına yoğun katılım

MSM'de yapılan plaket ve 22. yol kutlama programına eski il Başkanları Ahmet Uzer, Ökkeş Eruslu, eski milletvekilleri Halil Mazıcıoğlu, milletvekilleri Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, İrfan Çelikaslan, Bünyamin Bozgeyik, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi eski Başkanı Ömer Can, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, Halil Uğur, eski ve yeni ilçe başkanları teşkilat mensupları ile çok sayıda partili katıldı. - GAZİANTEP