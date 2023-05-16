AK Parti Gaziantep milletvekilleri basına tanıtıldı

Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığı, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre seçilen milletvekillerini tanıttı.

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Teymur, il binasında düzenlenen basın toplantısında, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2. tur oylamasına hazırlandıklarını, bir kez daha kazanmak için hazır olduklarını belirtti.

Teymur, "Yaptığımız hizmetler ve halkımızın teveccühleri sayesinde Cumhurbaşkanı'mızı zafere ulaştırmak adına aşk ve azimle sahip olduğumuz ve her an koruduğumuz vatan sevgimizle inancımızla yola devam ediyoruz." dedi.

Ak Parti Gaziantep milletvekili seçilen Abdulhamit Gül de siyaset mühendislerinin hevesinin kursağında kaldığını belirtti.

En iyi anketin seçim olduğunu anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Bunu milletimiz bir kez daha göstermiş oldu. Millet iradesinden başka hiçbir güç tanımayan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, yine milletimizin iradesiyle bir kez daha kazandı. AK Parti milletin teveccühüyle birinci parti olarak yine yoluna devam ediyor. Edirne'den Kars'a kadar bütün Türkiye kazandı. AK Parti her yerden her bölgeden oy alan bir parti olarak Türkiye partisi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu."

Toplantıya, kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Mehmet Eyüp Özkeçeci, Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Şehzade Demir, İrfan Çelikaslan, Bünyamin Bozgeyik ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı.