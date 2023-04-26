AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin, seçim çalışmalarını sürdürdü

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Şahin, beraberindeki Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan ile Türkiye Emekliler Derneği'ni ve ilçede faaliyet gösteren meslek odalarını ziyaret etti.

Seçimin önemine değinen Şahin, "Bu seçim ülkemizin geleceği ve daha güçlü yarınlara hep birlikte ulaşmamız açısından çok önemli. Bu nedenle zaman, bir ve beraber olma zamanıdır. "dedi.

Şahin, temasları kapsamında Nizip Ticaret Borsası ile Nizip Ticaret Odası'nı da ziyaret ederek, iş insanlarıyla bir araya geldi.

Nizip'in her daim kalkınabilmesi için iş insanlarının kendilerine ulaştırdıkları konuların Ankara'da takipçisi olduklarını belirten Şahin, "Bundan böyle de hakkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Yeni bir yüzyılı inşa etme adına önemli bir seçim geçireceğiz. Bu seçim, Ali Şahin'in seçilmesinden ziyade evlatlarımızın, ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından tarihi bir seçimdir." diye konuştu.

Şahin, ilçedeki programını, Nizip Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret ederek tamamladı.