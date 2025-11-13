AK Parti Eskişehir Teşkilatı, 175. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Ak Parti Eskişehir Teşkilatı, Ankara'da düzenlenen 175. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılım sağladı.

175. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, dün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen de toplantıya katılım gösterdiler. - ESKİŞEHİR