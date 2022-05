AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı sandık başkanlarıyla buluştu - Haberler

AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı, her hafta bir mahallede sandık başkanları ile bir araya gelmeye başladı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Uluönder Mahallesi'nde Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu başkanlığında gerçekleştirilen mahalle sandık başkanları buluşmasına İl Başkanı Zihni Çalışkan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seda Öğülmüş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kerim Furkan Aksın, mahalle teşkilatı ve 3 kademe mahalle sandık sorumluları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çizmelioğlu, her hafta bir mahallede tüm sandık sorumlularıyla birebir görüşerek istişarelerde bulunup, görevin önemini ve yaklaşan 2023 seçiminin heyecanını paylaşacaklarını bildirdi.

"Liderimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına bir tuğla daha eklemenin gayreti içindeyiz." ifadesini kullanan Çizmelioğlu, şunları kaydetti:

"Bizler bir dünya liderinin, dünya mazlumlarının hamiliğini yapan bir önderin davasının neferleriyiz. Bu düsturla ilçemizin her sokağına, bu ilçede yaşayan her bir hemşehrimize dokunmaya, hemhal olmaya her zamankinden daha çok gayretle devam edeceğiz. Bugüne kadar her gün çeşitli program ve etkinlikler ile sahada olduk. Önümüzde 2023 seçimleri var. 2023 seçimleri sadece bir seçim değil, 2023 seçimleri sadece Türkiye'nin seçimi değil. Azerbaycan, Filistin, Kudüslü mazlumlar için Balkanlar ve Türk cumhuriyetleri aslında bakıldığında İslam coğrafyası ile tüm dünya için çok önemli olduğunu biliyoruz ve biz bunun için Tepebaşı İlçe Teşkilatı olarak bugüne kadar gece gündüz nasıl çalıştıysak bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."