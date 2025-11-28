Haberler

AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı

AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi.

Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, görevini Serhat Tunç'a devretti.

Partinin Tepebaşı ilçesindeki binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, bugüne kadar Tepebaşı'na hizmet etmiş tüm başkanlara teşekkür etti.

Başkanlığa yeni atanan Tunç'a güvendiğini ifade eden Gürcan, şöyle devam etti:

"Başkanımız, işin başından beri yanımızda ve bizimle yolculuklara şahitti. Yeni bir yolculuğa giren başkanımızı Rabbim utandırmasın, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu dürüstlüğün hiç kaybolmasın. İnşallah güzel şeyler olacak."

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da birlik, beraberlik ve uyum olursa parti içerisinde başarı olacağına değindi.

Tepebaşı ve Odunpazarı ilçeleriyle beraberindeki 14 ilçeyi "AK belediyecilik" ile tanıştırmayı hedeflediklerini kaydeden Albayrak, "Görevi devreden Muhammed kardeşimize, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu bayrağı devralan Serhat kardeşimize de başarılar diliyorum." dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mürsel Çavdar da önceki ilçe başkanlarının ileriye taşıdığı bayrağı Tunç'un daha iyi noktalara getireceğini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar yaptığımız çalışmaların üzerine koyarak Odunpazarı ve Tepebaşı'nda gayret ve özveriyle çok daha teşkilat çalışmalar yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tunç ise değişimin değil, devamlılığın temsilcisi olduklarını vurgulayıp, "Bizim anlayışımızda görevler gelir geçer dava baki kalır. Tepebaşı Eskişehir'in en dinamik, genç ve hareketli ilçelerinden biridir. Burada her kapıya dokunmak, her haneye seslenmek, her gönüle temas etmek zorundayız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Politika
