AK Parti Eskişehir Standına Saldırı!

Eskişehir'de, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kurulan standa, kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırıyla alakalı polis inceleme başlattı.

Tepebaşı ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir AVM önüne AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından üye çalışması programı kapsamında üye kayıt ve bilgilendirme standı açılmıştı. Açılan standa bugün sabah erken saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafında saldırı düzenlendi. Saldırganın stanttaki pankartları indirdiği ve plastik sandalyeyi kırdığı öğrenildi. Konuyla ilgili AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, polise suç duyurusunda bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"AK Parti'nin şehrimize sunduğu hizmetleri ve faaliyetleri anlatıyorduk"

Konuyla alakalı saldırının gerçekleştiği noktada basın açıklaması düzenleyen AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya şöyle konuştu;

"Bugün hüzünlü bir sabaha uyandık. Maalesef Espark önünde bulunan "AK Parti Seninle Eskişehir" üye çadırımıza yapılan saldırıyı kınamak için buradayız. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu çadırda hem üye çalışmaları yapıyor hem de Eskişehirli hemşehrilerimize AK Parti'nin şehrimize sunduğu hizmetleri ve faaliyetleri anlatıyorduk. Broşürler dağıtarak bilgilendirme yapıyorduk. Ne yazık ki çadırımıza yapılan bu saldırı, hizmeti düşünemeyen, hizmeti hazmedemeyen, bağnaz ve çağ dışı bir zihniyetin ürünü. Bununla ilgili az önce karakola şikayetimizi yaptık. İl Başkanımız da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sizin de açıklamalarınız mevcut. Dediğimiz gibi, bu işin takipçisi olacağız. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler emniyet mensuplarımız tarafından bulunduktan sonra detaylı bir açıklama yapacağız. Tekrar söylüyorum, biz siyasetin şiddet yoluyla değil, iletişimle yapılmasını savunan bir partiyiz. Ne olursa olsun, bu tür saldırılar bizi yıldıramayacak. AK Parti'nin Eskişehir'e ve Türkiye'ye sunduğu hizmetleri anlatmaya devam edeceğiz. Bakın, burada TOGG'un resmi var, Eskişehir Stadyumu'nun resmi var. Paylaşımlarımızda ve hizmetlerimizde bunları görüyoruz. Bu zihniyet, bizim ürettiğimiz İHA'lara, SİHA'lara, Kaan'a da karşı olan bir zihniyet. Allah korusun, bir savaş çıksa, bu zihniyet yüzünden belki içeriden yıkılırız. Vatandaşlarımızın bu zihniyete prim vermemesini, bu anlayışta olmamalarını buradan özellikle iletiyoruz."

"Uluönder'deki çadırımızda bir olay yaşandı"

Dün Uluönder Mahallesi'ndeki kurulan standa bir alkollü şahsın tepki gösterdiğini ve onunla oturup konuştuktan sonra kahve içerek olayı tatlıya bağladıklarını ifade eden AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, "Dün sadece Uluönder'deki çadırımızda bir olay yaşandı. Onu da emniyet mensuplarına şikayet ettik. Gelen şahıs alkollü olduğu için olayı hoşgörüyle karşıladık. Hatta Uluönder'deki çadırımızda kendisine çay ikram ettik, kahve söyledik. Gün içerisinde genelde böyle durumlar yaşamıyoruz. Sadece bir çadırımızda oldu ve dediğimiz gibi, alkol kaynaklıydı. Şüphelendiğimiz bir kişi yok. Kamera görüntüleri var, onlar inceleniyor. Görüntüler geldikten sonra gerekli açıklamaları tekrar yapacağız. Şu anda çadırlarımıza ilgi çok yüksek. Hem Odunpazarı hem de Tepebaşı'ndaki çadırlarımızda, özellikle burası zor bir bölge olarak bilinse bile, her gün yaklaşık 40-50 kişi üye oluyor. Dün bu çadırı ilk kez açtık ve 48 kişi üye kaydettik partimize. Vatandaşlarımız tarafından hoş karşılanıyoruz. Hiçbir olumsuz tepki görmedik. Zaten biz buradayken kimse tepki gösteremez, bu tür saldırılar yapamaz. Buna izin vermeyiz, müsaade etmeyiz. Tabii, vatandaşlarımız bazen tepkilerini ve şikayetlerini dile getiriyor. Biz de onlara ikramlarda bulunuyoruz, dertlerini dinliyoruz ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. En azından niyetimizi ve yaptıklarımızı anlatıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR