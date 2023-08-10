AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan Seyitgazi'de İncelemelerde Bulundu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Seyitgazi ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Gürcan, Toprak Mahsulleri Ofisi'ni ziyaret ederek çiftçinin ürünlerinin alımlarına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca doğal gazın ilçeye kazandırılması konusunda da incelemelerde bulunan Gürcan, yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Seyitgazi ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlçedeki Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO) ziyaret eden Gürcan, burada ilgililerden çiftçinin ürünlerinin alımlarına ilişkin yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı.

Gürcan, TMO'nun çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene rekolte artışı olduğu için alımların hızlanması adına TMO alım noktası değişmiş ve kapasite artırılmıştır." ifadesini kullandı.

İlçeye doğal gazın kazandırılması konusunda verilen söz üzerine incelemelerde bulunan Gürcan, doğal gaz dağıtım firmasının yetkilileri ile görüştü.

Milletvekili Gürcan, ilçeye taşıma sistemi ile getirilecek doğal gaz hakkında yapılacak çalışmalar için yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

İlgililerden çalışmaların aksamaması adına gereken özverinin gösterilmesini isteyen Gürcan, süreç tamamlanıncaya dek konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.