AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, depremzedelerle buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de ikamet eden depremzedelerle bir araya geldi. Gürcan, depremzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti ve AK Parti'nin her zaman tüm vatandaşların yarasını sarmak önceliği olduğunu söyledi.

Ak Parti'den Eskişehir Milletvekili seçilen Ayşen Gürcan, Eskişehir'de ikamet eden depremzedelerle bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedeler ile kahvaltıda buluşan Gürcan, burada bir konuşma yaptı.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Gürcan, depremzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

AK Parti kazandığında kimsenin kaybetmediğinin altını çizen Gürcan, şunları bildirdi:

"Biliyorsunuz bize oy çıkmış, çıkmamış hiçbir zaman böyle bir bakış açısına sahip olmadık. Van depreminde, Elazığ depreminde, İzmir depreminde ve son yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde de önceliğimiz her zaman tüm vatandaşlarımızın yarasını sarmak olmuştur. Çünkü biz insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle bu kutlu yola baş koyduk. Buna en büyük örneklerden biri de Defne Devlet Hastanesinin hizmete açılmasıdır. Eskişehir'de oy kullanan tüm vatandaşlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Dualarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz."

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