AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı bayramlaştı

Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, organizasyonda yaptığı konuşmada, bayramların Allah'ın sunduğu, gönülleri birleştiren ve kırgınlıkları unutturan zamanlar olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 22 yıllık bir çınar olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz bu ulu çınarın temelinde sadakat, vefa ve istişare kültürü vardır. AK Parti'nin ilk yıllarında, zor şartlarda, her türlü engelleme, iftira ve kumpasa rağmen teşkilatlarımızı kuran, kapı kapı dolaşan, tek bir oy için günlerce çalışan, emek veren büyüklerimiz var. Onların tecrübesi bizim en büyük hazinemizdir."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise iktidarları boyunca Türkiye'ye büyük hizmetlerde bulunduklarını dile getirdi.

"Her bir sokağımızdaki arkadaşımıza, komşumuza, kardeşimize yol arkadaşı olduk." diyen Gürcan, "Onun derdiyle dertlendik. Kimsesizlerin kimsesi olduk. Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye oldu. Sadece kendi Türkiye'mizde de değil tüm dünyada, birçok coğrafyada, kendini kimsesiz hissedenlerin ağabeyi, ablası ve komşusu olduk." ifadesini kullandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nebi Hatipoğlu da Türkiye'nin son yıllarda sanayi alanında büyük atılım gösterdiğini belirtti.

Bu kazanımların elde tutulmasının önemine işaret eden Hatipoğlu, "Kazanımlarımızı elimizde tutmamızın birinci şartı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin mevcut iktidarının devam etmesi. Bu, kazanımlarımızın tamamının devam etmesi, hem uluslararası hem de içerideki kazanımlarımızın devam etmesinin teminatı." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ise kentte geçen hafta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla "Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi"nin demir yolu bağlantısının temel atma töreninin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bu projeyle şehrin geleceğine odaklandıklarının altını çizen Albayrak, "Eskişehir'in belki de 40 yıldır beklediği hayal gerçek oldu ve tarihi bir gün yaşandı. Hala bunu idrak edemeyenler var. Artık şehir olarak limana iniyoruz. Yüksek tonajlı ürünler Eskişehir OSB'mizden rayla limanlara ulaşacak. Maliyetler düşecek, karbon salınımı azalacak. Eskişehir, lojistik bir üs haline gelecek. Kazanan Eskişehirliler ve Eskişehir sanayisi olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.