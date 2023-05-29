AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı önünde seçim zaferi kutlandı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanmasının ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı önüne dev ekran kuruldu. Cumhur İttifakı seçmenleri seçim sonucunun ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı önünde toplanarak seçim zaferini kutladı. Eskişehir'den milletvekili seçilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa yaptığı açıklamada, "Bugün şu an Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. İlk fırsatta eve gider, gitmez herkes duaya, secdeye kapansın şükredelim. Şükredelim ki, bereketlensin zaferlerimizin sayısı artsın. Öncelikle bu 1,5 aylık kampanya süresi içerisinde bana ve dava arkadaşlarımıza göstermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaştınız. Bizim gidemediğimiz yerlere sizler gittiniz. Sonunda zafer geldi. Zaferimiz mübarek olsun, kutlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki 'biz kazanınca hiç kimse kaybetmeyecek'. Bakın kimler kazandı şehitlerimiz kazandı, gençlerimiz, çiftçimiz, memurumuz kazandı, işçimiz, esnafımız, emeklimiz kazandı. Kadınlarımız, erkeklerimiz kazandı. Eskişehir kazandı, Türkiye kazandı. Türk dünyası kazandı. Bakın başka kimler kazandı. Afrika, Amerika, Avrasya tüm Türk dünyası kazandı. Kaybedenler sadece şunlar; PKK ve yandaşları, FETÖ'cü ve yandaşları kaybetti' dedi.

'BAY BAY KEMAL OLDU'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Dönmez, "Bay Kemal birinci turdan sonra kaybedeceğini anlayınca, baktı ki oylar sağ tarafta 'bu milliyetçilerin oylarını almam lazım' dedi. Direksiyonu aniden sağa kırdı. Ben ne dedim 'bak bu virajı alamayacaksın' Şimdi şarampole yuvarlandı, oldu Bay Bay Kemal. İyiler, doğrular, hakikatin yanında olanlar her zaman kazanmıştır. Hiçbir zaman kaybetmemiştir. Şimdi de adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam diyoruz. Önümüzde çok güzel yolumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte gençlerimiz, kadınlarımız, Türkiye'nin ikinci yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Hiç kimse mahsun olmasın, bize oy vermeyenler de şöyle diyoruz, 'Sizde üzülmeyin?" diye konuştu.

Eskişehir'de Cumhur İttifakı seçmenleri araçlarıyla konvoy yaparak, şehir turu attı ve seçim zaferini kutladı. (DHA)

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)-

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023