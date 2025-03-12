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AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'ndan İstişare Toplantısı

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'ndan İstişare Toplantısı
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AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıda parti çalışmaları ve Ramazan ayı programları değerlendirildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından 'İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve başkanların katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, partinin çalışmaları ve mübarek Ramazan ayı programları değerlendirildi. Toplantıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Eskişehir için durmak yok, yola devam" ifadesine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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