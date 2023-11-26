AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda temayül yoklaması yapıldı

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı üyeleri, yerel seçimlerde belediye başkanı aday adayı olan partilileri için temayül yoklamasında oy kullandı.

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler öncesi Gökmeydan Spor Salonu'nda temayül yoklaması yaptı. Yüzlerce parti üyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden belediye başkan adayı olmak isteyen onlarca kişi arasından seçim yaptı. Sabah erken saatlerde başlayan yoklama, gün boyu devam edecek.

"Kuvvetli bir aday belirleyip Eskişehirli seçmenlerimize sunacağız"

Temayül yoklaması için Eskişehir'e gelerek partililer ile görüşme gerçekleştiren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, açıklamalarda bulundu. AK Parti olarak partililerin görmek istedikleri adaya önem verdiklerini belirten Çam, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin kuruluşundan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mız teşkilatlarımızın görüşlerine her daim başvurur. Gerek genel seçimlerde gerekse yerel seçimlerde teşkilatımızın görmek istediği adayları Genel Merkezimiz önemsiyor. Burada da teşkilat mensuplarımız, partimize mensup olan mevcut belediye başkanları varsa onların değerlendirilmesi ve görmek istedikleri adayları yazmak suretiyle görüşlerini bildirecekler. Saat 16.00'da itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'mız buradaki teşkilat mensuplarımızın görmek istediği adayları kendisi de görecek. Bunun sonrası da tabii ki en kısa zamanda AK belediyecilikle Eskişehir'imizi buluşturabilecek bir adayımızı, kuvvetli bir adayımızı Eskişehirli seçmenimize inşallah sunacağız." - ESKİŞEHİR