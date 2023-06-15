AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan: Yeni dönemde sürdürülebilir kalkınma için çalışacağız

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, seçimlerin ardından yeni dönemde Eskişehir'in sürdürülebilir kalkınması için öncelikleri ve vizyoner projelerine yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Reyhan, yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla ülkeye, değerlere, hürriyete, bağımsızlığa ve hukuka sahip çıktıklarını, Türkiye Yüzyılı'nın, istiklal ve istikbalin yüzyılı olduğunu vurguladı.

Herkesin istiklaline ve istikbaline güvenle baktığı bir Türkiye için yeni projeler, programlar, eserler ve hizmetler üretmeye devam edeceklerini aktaran Reyhan, şöyle devam etti:

"Gelişen ve değişen dünyada daima yeniliklere ayak uyduran ve geleceğe duyarlı bir anlayışla çalışıyoruz. Gençlerimizin yeteneklerini ve kabiliyetlerini artırarak, yarının dünyasını inşa edecek bir nesil yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Dünya çapında yükselişimizi ahenkli bir yönetim anlayışıyla ve güçlü altyapımızla sürdürerek, hiçbir gerileme veya duraklama yaşamadan doğru hedeflere, doğru kararlara ve doğru adımlara odaklanarak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için Eskişehir olarak güçlü katkılar sunacağız.

Yeni dönemde Eskişehir'in sürdürülebilir kalkınması için öncelikli ve vizyoner projeleri belirlemek üzere ortak akıl ve işbirliğiyle hareket edeceğiz. Bu sayede eylem planlarımızı hayata geçirerek ilimizin geleceğini daha da güçlendireceğiz. Eskişehir'in potansiyelini maksimum düzeyde değerlendirerek ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ilimizi daha da ileriye taşıyacağız. Yatırımlarımız ve desteklerimizle yaşam kalitesini artıracak ve insanlarımızın mutluluğunu sağlayacak adımlar atacağız. Siz değerli Eskişehirlilerin desteği ve katkılarıyla, daha güzel bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Eskişehir'i ileri taşımak için birlikte hareket edeceğiz. Yeni vekillerimiz ve bakanlarımızla gücümüze güç katacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun."