AK Parti Eskişehir İl Başkanı'ndan ESKİ'ye Sert Eleştiri

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ESKİ), atık suyu yasalara aykırı şekilde deşarj etmesini eleştirdi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürlüğü ekiplerince, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde araziye vidanjörle atık su deşarj edildiği ihbarına ilişkin inceleme başlatıldığı hatırlattı.

Gürhan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) ait vidanjörün doğrudan araziye atık su boşaltması asla kabul edilemez. Milletimizin vergileriyle hizmet üretmesi gereken belediye, çevreyi kirleten aktör haline gelmemelidir. 668 bin lira ceza, çevreye karşı yapılan duyarsızlığın karşılığı olamaz. Bu rezaletin peşini bırakmayacak, sorumluların hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."