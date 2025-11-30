AK Parti Eskişehir İl Başkanı'ndan Bayraktar KIZILELMA'ya Tebrik

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının BVR (Görüş Ötesi) havadan-havaya füze ile gerçekleştirdiği otonom hedefi tespit ve imha başarısı sonrası tebrik mesajı yayımlayarak, "Dünyada ilk kez insansız savaş uçağı, görüş ötesi füze ile otonom hedefi etkisiz hale getirdi" dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gökyüzünde yeni bir çağ başlıyor, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye tarih yazıyor. Dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağı, BVR (Görüş Ötesi) havadan-havaya füze ile otonom olarak hedefi tespit edip etkisiz hale getirdi. Hayaldi, gerçek oldu. Bu başarı, kahraman mühendislerimizin alın teriyle ve aziz milletimizin iradesiyle hayata geçmiştir. Emeği geçen tüm ekibimizi yürekten kutluyorum. Bayraktar KIZILELMA'ya başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR