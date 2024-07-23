AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP İl Başkanı Talat Yalaz'ın Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin sözlerine tepki gösterdi

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sarf ettiği sözlerine tepki gösterdi.

Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de belirttiği gibi meclise sunulan bu yasa teklifinin "katliam yasası" değil, aksine söz konusu yasanın temelinde sahiplendirme olduğunu vurguladı.

Sahipsiz hayvanların sokakta bulunması çoğu insanı etkilediğini anlatan Albayrak, şöyle konuştu:

"Sahipsiz hayvanların sokaklarda insanlara zarar da verdiği görülüyor. Bu konuda tedbir alınması konusuyla ilgiyi devletimiz, hükümetimiz bir girişimde bulundu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 25 yıldan beri bir hayvan barınağı dahi yapmadığı, ortaya bir fikir ya da hizmet koymadığı bir konuyla ilgili kalkıp farklı bir algı oluşturarak insanları kışkırtma noktasına getirerek, CHP İl Başkanının böyle bir açıklama yapması tam bir talihsizlik.

Talat bey aslında kendisi bir hukukçu. O yasa tasarısını okumuş olsaydı aslında bu konunun hayvanları uyutma değil, bir sahiplendirme olduğunu bilecekti. Ne hikmetse bugün CHP'nin milletvekilleri olsun, il başkanı olsun, devlete karşı olan bu kin ve nefretlerini her defasında insanları galeyana getirme, insanları sokağa dökme noktasında bir çaba içinde. 25 yıldan beri yapmaları gereken görevleri yapmayıp da devletimiz, hükümetimiz konu hakkında bir şeyleri ortaya koyup herkesi dinleyerek bir düzenleme yapma noktasında çaba gösterirken bunda dahi bir olayı siyasileştirerek, insanları ötekileştirerek, galeyana getirme çabası içerisinde olmaları gerçekten tam bir talihsizlik."

Albayrak, milleti ve vatanı tehdit edenlerin her zaman dersini aldığını bildirdi.

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Yalaz tarafından farklı gösterilmeye çalışıldığını savunan Albayrak, şunları söyledi:

"Talat Bey, Hamamyolu Caddesi'nde açıklama yapıyor. Orada yüzlerce ağaç kesilirken Cumhuriyet Halk Partisi neredeydi? Hiçbir değere saygı duymayan ve önem vermeyen bir CHP'yle karşı karşıyayız. Hamamyolu Caddesi'nde yüzlerce ağaç kesildi sesini çıkartmadı. 'Hayvan hakları' deyip de bugün bundan 5-6 yıl önce Odunpazarı Belediyesi'nin hayvanları aç bırakarak öldürdüğünü manşetlerde görmüş olmasına rağmen hiçbir CHP'li bu konuda tepki vermedi. O zamanki il başkanları da tepki vermedi. Niyet ve amaçlarının farklı olduğu ve akabinde devlete ve devletin bütün kurumlarına karşı bu kadar kin ve nefret içerisinde olmalarını gerçekten hayretle karşılıyorum. Bugün devlete ve millete nefretle bakanların akıbetlerinin ne olduğunu bu millet çok iyi şekilde gösterdi ve yine gösterir."

"Büyükşehir Belediyesi, hayvan barınağı için mazeret uyduruyor"

Gürhan Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'nde hazineye ait 10 dönümlük alanı hayvan barınağı için Eskişehir Büyükşehir Belediyesine tahsis ettiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükşehir Belediyesi hep bir mazeret uydurma noktasında. Yani bir şeyi yapmak noktasında değil. Hangi adımı atsa bir mazeret uyduruyor. Bu konuda biz ne yaptık? Özellikle Büyükşehir Belediyesinin istemiş olduğu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bekleyen bir konuyu malumunuz bundan yaklaşık 2 ay önce sağ olsun Sayın Bakanımızın onayıyla bu yeri Büyükşehir Belediyesine tahsis ettik. Bununla alakalı ne yaptı diye sorsan yine bir şey yok. 25 yıldan beri bir şey yapmadılar ki şimdi mi yapacaklar? Onun için de gerçekten her noktaları mazeret dolu, her noktalarında yapacakları işleri yapmayıp böyle insanlara karşı ya da devletimize karşı 'engelleniyoruz' algısını vermiş olmaları tam bir talihsizliktir. Tabii ki bunu biz beceriksiziz diyemiyorlar. Hep bir farklı bir mazeret uyduruyorlar. Bu şehre yazık oluyor. Bu şehir kaybediyor ve kaybede kaybede devam ediyor. Ben çok üzülüyorum."