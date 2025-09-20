Haberler

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Milli Takıma Tebrik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, takımın başarısını kutlayarak destek mesajı verdi.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Hollanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale yükseldi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, bu başarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Başkan Albayrak'ın paylaşımında, "Filenin Efeleri'ni yürekten tebrik ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Merih Demiral 90'da attı! 3-0 yenik olan Al Ahli'den 12 dakikada tarihi geri dönüş

Başrolde Merih var! 77. dakikada 3-0 olan maçın sonucuna bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Efeleri tarih yazıyor! Çeyrek finaldeyiz

Filenin Efeleri tarih yazıyor! Çeyrek finaldeyiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.