AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Milli Takıma Tebrik

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale yükseldi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, bu başarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Başkan Albayrak'ın paylaşımında, "Filenin Efeleri'ni yürekten tebrik ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR