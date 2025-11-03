Haberler

AK Parti Eskişehir'de Temayül Yoklamaları Gerçekleştirildi

Güncelleme:
AK Parti, Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde temayül yoklamaları yaptı. Teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen yoklamalarda, ilçe başkanları için adaylar belirlenecek.

Ak Parti Eskişehir'de Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin temayül yoklamaları teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Temayül yoklamaları, İl Koordinatörü Nazif Barış Çiftçioğlu, İl Başkanı Gürhan Albayrak, ilçe koordinatörleri, ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Tepebaşı İlçe Başkanlığı Temayül Yoklaması saat 11.00 - 14.30 saatleri arasında, Odunpazarı İlçe Başkanlığı Temayül Yoklaması ise 15.30 - 18.30 saatleri arasında ilçe binalarında gerçekleştirildi. Teşkilat mensupları, ilçe başkanı görmek istedikleri 3 ismi yazarak oylarını kullandılar. Oy kullanım işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılmak üzere AK Parti Genel Merkezi'ne iletildi. Yapılacak sayımda öne çıkan isimler önümüzdeki günlerde Ankara'ya davet edilecek ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı yapacağı değerlendirmeler sonucunda yeni ilçe başkanları belirlenmiş olacak.

"Teşkilatımızın yoğun ilgisiyle birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdik"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Başkanı Gürhan Albayrak, "İl Koordinatörümüz Nazif Barış Çiftçioğlu, ilçe başkanlarımız ve ilçe koordinatörlerimiz ile birlikte Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerimizin temayül yoklamalarını, teşkilatımızın yoğun ilgisiyle birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdik. Süreç kendi akışında sıkıntısız şekilde devam ediyor. Genel Merkezimiz temayül sonuçlarına göre önümüzdeki günlerde kararını verecek. İlçelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
