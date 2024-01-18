AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu Pazarcı Esnafını Ziyaret Etti

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, pazarcı esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Başkan Adayı Hatipoğlu, kent genelindeki esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam ediyor. Bu çerçevede pazarcı esnafının sorunlarını dinlemek ve çözüm aramak için Vişnelik Mahallesi'nde kurulan 'çarşamba pazarını' ziyaret eden Hatipoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde yürüttüğü kampanya ile dikkatleri üzerine toplayan Hatipoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların ricalarını geri çevirmeyerek, gösterilen ilgiye teşekkür etti.

"İnşallah bu değişimi hep beraber getireceğiz"

Gerçekleştirdiği ziyarette pazar alanını boydan boya gezen AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, her bir esnaf ile sohbet ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafın derdinden anladığını, ne sıkıntılar yaşadıklarını çok iyi anladığını ifade eden Hatipoğlu, vatandaşa hizmet ederken esnafın sesine kulak vermenin çok önemli olduğunu söyledi. Vatandaşların, 'hizmet belediyeciliği için değişim istiyoruz' ifadelerine kayıtsız kalmayan Hatipoğlu, "Değerli ablalarım, abilerim ve kardeşlerim, her biriniz AK Parti belediyeciliğiyle tanışmak için değişim istediğinizi söylüyorsunuz. İnşallah 31 Mart'tan sonra sizin de desteğinizle bu değişimi hep beraber getireceğiz ve vatandaşa nasıl hizmet edileceğini, sorunları nasıl çözeceğimizi ve sosyal belediyeciliğin nasıl bir şey olduğunu Eskişehirlilere göstereceğiz. Sizlerle olmaktan ve sorunlarınıza çözüm üretmekten mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR