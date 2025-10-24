Haberler

Eskişehir'de 6 Bin Aileye TOKİ Konut Müjdesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, kentteki 6 bin 26 ailenin Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TOKİ) güvencesiyle konut sahibi olacağını açıkladı.

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, kentteki 6 bin 26 ailenin Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TOKİ) güvencesiyle konut sahibi olacağını açıkladı.

Başkan Albayrak'ın konuya ilişikin açıklamasında, "Kıymetli Eskişehirli hemşehrilerim, sizlere güzel bir müjdemiz var. 'Ev Sahibi Türkiye | Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Eskişehir'imizde 6 bin 26 ailemiz, TOKİ güvencesiyle; depreme dayanıklı, modern ve huzur dolu yuvalarına kavuşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmak yok, yola devam! Eskişehir'imize hayırlı, uğurlu olsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
İstanbul'da yağış başladı, trafik felç! Harita kırmızıya döndü

İstanbul'da yağış başladı, trafik felç! Harita kırmızıya döndü
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.