Eskişehir'de 6 Bin Aileye TOKİ Konut Müjdesi

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, kentteki 6 bin 26 ailenin Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TOKİ) güvencesiyle konut sahibi olacağını açıkladı.

Başkan Albayrak'ın konuya ilişikin açıklamasında, "Kıymetli Eskişehirli hemşehrilerim, sizlere güzel bir müjdemiz var. 'Ev Sahibi Türkiye | Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Eskişehir'imizde 6 bin 26 ailemiz, TOKİ güvencesiyle; depreme dayanıklı, modern ve huzur dolu yuvalarına kavuşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmak yok, yola devam! Eskişehir'imize hayırlı, uğurlu olsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR