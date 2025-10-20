Haberler

AK Parti Eskişehir Başkanı Albayrak'tan TOKİ Çalışmalarına Teşekkür

AK Parti Eskişehir Başkanı Albayrak'tan TOKİ Çalışmalarına Teşekkür
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, TOKİ'nin şehirdeki konut projeleri için emeği geçenlere teşekkür etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eskişehir'deki konut projelerinin vatandaşlara sağladığı mutluluğu vurgulayarak yeni projelere de dikkat çekti.

Ak Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) çalışmalarıyla ilgili olarak, "Bu güzel hizmetin şehrimize kazandırılmasındaki emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

TOKİ tarafından yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de konut projeleri hayata geçirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde çok sayıda vatandaş ev sahibi olurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bakan Kurum, "Eskişehir'deki vatandaşlarımızın mutluluğuna bakın. TOKİ ile hayallerine ulaştılar; ev sahibi oldular, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuştular. Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile milletimizi yuvalarına kavuşturacağız. Çok yakında" açıklamasında bulundu.

"Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum"

Ak Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak da Bakan Kurum'un paylaşımını ile igili bir açıklama yaptı. Başkan Albayrak'ın açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet ve eser siyaseti. Bizim için en büyük kazanç vatandaşlarımızın yüzlerindeki tebessüm. Bu güzel hizmetin şehrimize kazandırılmasındaki gayretleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere İl Müdürümüz Hikmet Çelik'e ve mühendislerimizden ustasına kadar emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Seninle Eskişehir" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
İran, Mossad için casusluk yapan kişiyi idam etti

Mahkum suçunu itiraf etti ama komşu ülke gözünün yaşına bakmadı
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.