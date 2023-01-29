AK Parti eski milletvekili Açıkkapı: 'Arzumuz ve gayretimiz, Maden'deki rezervin insanlara ekmek kapısı olması yönündedir'

Elazığ'da AK Parti İl başkanlığı ve milletvekilliği döneminde Maden ilçesindeki bakır rezerviyle ilgili önerileri ilk olarak gündeme taşıyanlardan birisi olan eski milletvekili Ejder Açıkkapı, "Rabbim bize nasip etti milletvekili olduk. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak komisyonda taleplerimizle dile getirdik. Arzumuz tespit edilen bu rezervin biran önce insanlarımıza ekmek kapısı olmasıdır. Arzumuz budur. Tüm gayretimiz bu yöndedir" dedi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Elazığ'da yapılan inceleme ve saha çalışmalarında Maden ilçesinde cumhuriyet tarihinin en büyük bakır rezervi tespit edilmişti. İl ve ilçedeki tüm vatandaşları heyecanlandıran rezervi ilgili çalışmalar sürüyor. Buradaki rezervle ilgili talepleri ilk olarak gündeme taşıyan 26'ncı dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, açıklamalarda bulundu. Şehirlerin gelişmesinde yeraltı zenginliklerinin büyük bir rolü olduğunu vurgulayan Açıkkapı, bundan sonra ki çabasının tüm ilçelere istihdam sağlayacak çalışmaları yürütmek olduğunu söyledi.

"Allah'a şükür Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bakır maden rezervi ilçemizde tespit edildi"

Maden ilçesinin dünden bugüne neler yaşadığını bilenlerden birisi olduğunu dile getiren Ejder Açıkkapı, "Çocukluğumu orada geçti. Maden'in en şaşalı günlerini bilenlerdenim. Ancak zaman içerisinde Maden'de bakır işletmesinin rezervlerinin azalmasıyla, teknolojisinin eskimesiyle maalesef işletme kapanmıştı. Maden yoğun bir göç yaşamıştı. Bizim çocukluğumuzda genel nüfusu 40 binlere varan Maden ilçemiz maalesef bugün nüfus yoğunluğu bakımından çok büyük bir kayba uğramıştır. Tabi şehirlerin gelişmesinde yeraltı zenginliklerinin büyük bir rolü var. Maden de bu ilçelerimizden birisiydi. İlk çağlardan beri Maden'de aslında bakır rezervinin olduğu ve çalışmaların olduğunu biliyoruz. 1939'da faaliyete geçen Maden Bakır İşletmesi, rezervin azalması ile eski ihtişamını kaybetmişti. Tabi il başkanı ve milletvekili olduktan sonra Maden ilçemizle alakalı hep bir çalışma yapmak arzusundaydık. Rabbim bize nasip etti milletvekili olduk. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak konuyu komisyonda taleplerimizle dile getirdik. Dönemim Elazığlı MTA Genel Müdürü Cengiz bey, Sondaj Gene Müdür Yardımcısı Emrah Ayaz ile görüştük" diye konuştu.

Konuyla ilgili ilgilenme imkanı bulduklarını aktaran Açıkkapı, "Allah'a şükür Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bakır maden rezervi ilçemizde tespit edildi. Arzumuz tespit edilen bu rezervin bir an önce insanlarımıza ekmek kapısı olmasıdır, arzumuz budur. Tüm gayretimiz bu yöndedir. İnşallah Maden ilçemiz 3-5 yıl sonra insanlarımızın çalışacağı bir imkan olacak. En büyük arzularımdan biri de Maden ilçemizin o eski ihtişamlı günlerine kavuşmasıdır. Hayatım boyunca en mutlu olacağım konu tabi ki budur. Geçmişte rahmetli Ali Rıza Septioğlu ferrokrom ile ilgili bir çaba içerisinde girmişti ve Diyarbakır'a değil Elazığ'a kurulmuştu. Krom madeni sayesinde on binlerce insan ekmek yemişti. Bakır madeni ile birlikte yine ilimizde hem Maden ilçemiz hem de diğer ilçelerimizden kardeşlerimiz burada çalışsınlar, bir ekmek sahibi olsunlar. Ben bundan dolayı çok mutluyum. Bundan sonra ki çabamızda yine tüm ilçelerimize istihdam sağlayacak çalışmaları yürütmektir" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ