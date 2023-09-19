AK Parti Erzurum İl Başkanlığı Aziziye'de toplandı

Ak Parti Erzurum İl Başkanlığı yönetimi Aziziye'de toplandı. Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı için Aziziye'de bir araya gelen partili yöneticiler, hem gündemi değerlendirdi, hem de Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın hizmet sunumunu dinlediler.

Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, geride kalan 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından bu kez yerel seçim sürecine girildiğini belirterek, "Günün her anında sahadayız, vatandaşlarımızla iç içeyiz. Bu makamlar, bu görevler, millete hizmet makamları. Biz de insanımıza hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Bu süreçte belediye başkanlarımızın ve belediyelerimizin de çok büyük gayretleri var, emekleri var" dedi.

Ilıca Termal Otel'deki yönetim kurulu toplantısında daha sonra Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan tarafından yatırım ve hizmet sunumu yapıldı. Başkan Orhan, Aziziye ilçesinde hayata geçirilen her yatırımın ve ilçeye kazandırılan her eserin, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetinin bir yansıması olduğunun altını çizdi. Orhan, "Bizim siyaset anlayışımızın temelinde eser ve hizmet; mücadele, azim ve gayretimizin öznesinde ise Aziziye'miz var, Aziziyeli hemşehrilerimiz var. Bu çerçevede bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığı gibi, övgü dolu yaklaşımlarıyla şevk ve heyecanımızı sürekli diri tutan Kıymetli İl Başkanımıza ve AK Parti'mizin birbirinden değerli İl Yöneticilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM