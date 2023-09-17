AK Parti Erzurum İl Başkanı MHP İl Başkanlarını Ziyaret Etti

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, geçtiğimiz günlerde kongrelerini tamamlayan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül'ü, MHP Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir'i, MHP Palandöken İlçe Başkanı Abdullah Karaoğlu'nu ve MHP Aziziye İlçe Başkanı Lokman Acar'ı ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi. Beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanları Recep Aydın, Haktan Ömeroğlu ve Ensar Coşkun ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Başkan Küçükoğlu, "Cumhur İttifakı olarak ülkemizin aydınlık ve huzurlu yarınları için birlik ve beraberlik içinde hem ülkemiz hem de şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni dönemlerinde kendilerine başarılar dilerim. " dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika