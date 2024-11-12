AK Parti Erzincan'da Kongre Süreci Başladı

AK Parti Erzincan haftalık Olağan Yürütme ve Yönetim Kurulu Toplantısı, İl Başkanı Alpay Kabadayı başkanlığında yapıldı.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Kabadayı, "Kongreler, siyasetin düğünü ve bayramıdır. Kongreler, siyasi çalışmaların "yeniden bismillah" dendiği anlardır. Kongreler, tazeliğin, değişimin, ilkelerden hareketle dönüşümün ve yeni hamlelerin tartışıldığı, karara bağlandığı zamanlardır.

AK Partimiz, köklü bir davaya inanmışların hareketidir. Bu dava, kendi nefsini değil idealleri önemsemeyi gerekli kılar. Bu dava, milletin ve memleketin maslahatını her şeyin üzerinde görmekle kemale erer. Bu dava, insanlığa hizmeti Hakk'a hizmet olarak idrak etmekle menziline varır. 8. Olağan İl Kongre sürecimiz şimdiden hayırlı olsun. Kardeşliğimiz daim olsun. Durmak yok, yola devam, inşallah." dedi. - ERZİNCAN