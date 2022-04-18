AK Parti Erzin Kadın Kolları Başkanlığına Kalaycı atandı - Haberler

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AK Parti Erzin Kadın Kolları Başkanlığına Kalaycı atandı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Erzin Kadın Kolları Başkanlığına Kalaycı atandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına Gülsemin Kalaycı atandı.

ERZİN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına Gülsemin Kalaycı atandı.

Erzin ilçe teşkilatında kadın kollarıyla bir araya gelen Kalaycı, önce aile fotoğrafı çektirip daha sonra açıklamada bulundu. Kalaycı, "Bana layık görülen bu görevden dolayı genel merkezimizdeki yürütme organlarına teşekkür ederim. Devraldığım bu önemli görevi, hep birlikte yürüterek partimizi ilk günkü heyecanına taşımak istiyorum. Benden önce görev yapan kadın kolları başkanlarına da teşekkür ediyorum" dedi. - HATAY

AK Parti Erzin Kadın Kolları Başkanlığına Kalaycı atandı

AK Parti Erzin Kadın Kolları Başkanlığına Kalaycı atandı

İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti, Hatay, Erzin, Politika, Haberler

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