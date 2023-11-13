AK Parti Emet İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi

Ak Parti Hisarcık İlçe Gençlik Kolları Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

Mevcut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Varol'un yaş haddini doldurması ve İlçe Yönetim Kuruluna girmesi nedeniyle görevden ayrılmasının ardından, AK Parti Hisarcık İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Burak Uçar getirilmişti.

İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir başkanlığında gerçekleşen AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen'in de katıldığı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı devir teslim töreni AK Parti Hisarcık İlçe Başkanlığında gerçekleşti.

Konuyla ilgili İl Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklamada," AK Parti Hisarcık İlçe Başkanlığımızda İlçe Gençlik Kolları devir teslim törenini, İl Başkanımız Melih Berk Sildir başkanlığında gerçekleştirdik. Bugüne kadar göstermiş olduğu üstün gayret ve emeklerinden dolayı Hüseyin Varol ve değerli yönetimine gönülden teşekkür eder, görevi devralan Burak Uçar kardeşimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA