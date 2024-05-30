AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ'daki sağlık ve enerji yatırımlarını anlattı

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Elazığ, sağlık hizmetlerinde çıtayı yükselterek vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmakta ve enerji alanında da modernleşme sürecini hızla devam ettirmektedir." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Elazığ'daki sağlık ve enerji alanlarında gerçekleştirilen yatırımları anlattı.

Elazığ'da sağlık alanında yapılan yatırımların, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için büyük bir adım olduğunu; kentteki sağlık hizmetleri ve altyapısının 2002 yılından bu yana büyük bir gelişim gösterdiğini belirten Açıkkapı, 2002'de 3 olan 112 acil istasyon sayısının 37'ye, 5 olan ambulans sayısının 63'e yükseldiğini; ayrıca 600'a yakın hastanın da helikopter ve uçak ambulanslarla naklinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kentteki hastanelerin yatak sayısının 3 bin 289'a ulaştığını; evde sağlık hizmeti kapsamında 24 bin 115 kişiye tedavi imkanı sağlandığını aktaran Açıkkapı, KETEM ve mobil KETEM araçlarıyla meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserlerine yönelik tarama hizmetleri sunularak hastalığın erken teşhisi konusunda faydalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Açıkkapı, 2002'de 745 olan organ bağışı ve nakil hizmeti sayısının da 5 bin 277'ye ulaştığını vurguladı.

Elazığ'daki enerji yatırımlarından da bahseden Açıkkapı, Karakoçan, Kovancılar, Palu, Sivrice, Yazıkonak ilçelerine doğal gaz hizmetini ulaştırdıklarını; Yurtbaşı, Keban ve Baskil'de doğal gaz olmayan bölgelere hizmetin ulaştırılması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Sağlık ve enerji yatırımlarında büyük bir ivme yakaladıklarını dile getiren Açıkkapı, "Elazığ, sağlık hizmetlerinde çıtayı yükselterek vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmakta ve enerji alanında da modernleşme sürecini hızla devam ettirmektedir." diye konuştu.