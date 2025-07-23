AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle alakalı açıklamalarda bulunarak sürecin buraya gelmesinin harcının şehitler ve gaziler olduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, 11 Temmuz'da PKK terör örgütünün silah bırakmasının ardından 'Terörsüz Türkiye' konusunda İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Türk milleti adına devleti en üst düzeyde temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu ve tasarrufuna tamamen güvendiğini belirten Başkan Şerafettin Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti onurlu şehitlerin aziz hatıralarını ve aziz milletimizin hukukuna halel getirmeksizin büyük Türkiye ve güçlü Türkiye hedefine yürüyor. Devletimizin gücü, liderimizin ve hükümetimizin kararlı duruşu Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli'nin dirayeti, bir zamanlar terör batağına sürüklenmek istenen vatandaşlarımızın temsiliyetini meşru siyasal zemine transfer etmektir. Bunu sadece siyasi bir bağlılık veya kaygıdan söylemiyorum. Bu ülkede yaşayan ve bir temsiliyet makamında olan birisi olarak söylüyorum, çünkü bu ülke çok çekti. Tam 41 yıldır terör belasıyla mücadele ediyoruz. Geçmiş zaman dilimi içerisinde de terörün bitirilmesi anlamında özellikle Cumhurbaşkanımızın bir çıkışı vardı, 'Gerekirse bu konuda baldıran zehri içmeye hazırım.' Ben şahsım olarak terörsüz Türkiye'nin oluşması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım demişti. O zaman süreç akamete uğramıştı" dedi.

"Sürecin evrileceği yer meşru meclis çatısıdır"

Yeni bir süreçte farklı bir şekilde çok yüksek sesle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Temmuz'da açıklama yapıldığının da altını çizen İl Başkanı Yıldırım, "Açıklamalarından bazı şeyleri tekrar hatırlamakta fayda var. Bu pazarlık usulü değildir. Kapalı kapıların ardında bir şeylerin yapıldığına dair bir şeyler yoktur. Sürecin tamamen bundan sonra evrileceği yer, meşru meclis çatısı altındadır. Meclis çatısı altında da orada bulunan siyasi partilerimizin sürece katkı vermeleri gerekiyor. Bahsettiğimiz olayın sonu, inşallah ülkenin geneli anlamında, 86 milyonun büyük oranda kabul edebileceği şekilde son bulmuş olur. Zaman zaman ülke içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili farklı yaklaşımları, bakış açıları hatta soru işaretleri de olabilir. Bunlar doğaldır. Süreç içerisinde bence tamamen giderilecektir. Bunlar giderilirken çok dikkat edilmesi gereken şey, bu sürecin akamete uğramamasıdır. Çünkü bu önemli bir süreç. Bu sürece gelirken, şehitlerimizi ve gazilerimizi de hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Onların aziz hatıralarını yad edeceğiz. Bu sürece gelindiyse, bugün bir barış umudu ve terörsüz Türkiye'den bahsediyorsak bunun harcını oluşturan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Onları hiçbir zaman unutmadan sürecin de bu şekilde büyük Türkiye'ye dönüşecek şekilde yolunun ve ufkunun açık olmasını istiyoruz. Soru işaretleri veya yeterince açıklanmayan konular vatandaşlarımız ve başka siyasi yaklaşımlarda rezervli durumlarda kalabilir. Buna bir itirazım yok ancak, hepimizin gerek ülke içinde gerekse de bölgede bundan sonra oluşabilecek süreçte provokasyon ya da provokatif eylemler noktasında olmamasını ümit ediyorum. Bundan rahatsız olan, ülke dışındaki Siyonist emperyalist ülke ve bunların uzantılar var. Onlar hiçbir zaman bu coğrafyada Türkiye'nin huzurlu bir şekilde oluşması ve büyümesine asla ve asla tahammül edemiyorlar. Bunun için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Vatandaşlarımız ve bireysel anlamda bu tür oluşabilecek provokatif eylemlere belki müdahale etme şansımız yok ama en azından okumak ve anlama anlamında şansımızın olduğunu düşünüyorum. Bizim bu konuyla ilgili en önemli gördüğümüz şey, bu ülkeyi ısrarla asla böldürtmeyiz, asla çiğnetmeyiz ve parçalatmayız deyip, kardeşlik hukukunun öne alındığı yeni bir sürecin Bismillah'ındayız. Sürecin sonu inşallah hayırlı olacak ve ülkemiz için de güzel şeyler olacaktır" diye konuştu. - ELAZIĞ