AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: '15 Temmuz gecesi hainler, hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun başaramadılar'

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişiminin altıncı yıl dönümü vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Devlet ve millet olarak hayatlarında gördükleri en alçak, en sinsi, en kalleş saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yıl dönümünde olduklarını belirten Yıldırım, "Bu müstesna günde, bir yandan milletin kazandığı muhteşem zaferin sevincini, diğer yandan darbe girişimi esnasında kaybedilenlerin hüznünü birlikte yaşıyoruz. Allah'ın yardımı ve milletin cesaretiyle başarısızlığa uğratılan darbe girişimi sırasında, hainlerin kurşunları ve bombalarıyla şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine bu anlamlı gün vesilesiyle başsağlığı diliyorum. Her kesimden vatandaşla, polis ve askerle darbe gecesi şehitler kervanına katılanların tamamının ismi, tarihe ve kalplere silinmemek üzere kazındı. Kahramanca verdikleri mücadelede gazilik unvanıyla şereflenen vatandaşlarımıza da Rabbimden sağlık ve afiyet temenni ediyorum. 15 Temmuz gecesi hainler, hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun başaramadılar. O gece darbecilere direnmek için sokaklara, meydanlara, saldırganların yöneldiği her yere akın akın koşan vatandaşlarımızın her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Hayatının baharındaki körpe fidanlardan bastonuna yaslanarak adeta uçarcasına hainlerin üzerine yürüyen aksakallı büyüklerimize kadar, bu mücadeleye katılan insanlarımızın hiçbiri asla unutulmayacak. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden, her meşrepten insanıyla Türk milleti, ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Bin yıldır hep süregeldiği gibi bugün de yerin üstündeki yaşayanları ve yerin altındaki şehitleriyle, Türkiye'nin sahibinin bu aziz millet olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Milletimizin her bir ferdi, ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için gerektiğinde yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır. İnşallah, bundan sonra da aynı inanç ve ruhla ülkemize sahip çıkacak, birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, o gece yaşadığımız kutlu kucaklaşmayı bize ilelebet hatırlatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz gecesi, darul-bekaya uğurladığımız yiğitlere bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Politika