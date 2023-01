AK Parti Elazığ eski milletvekili Açıkkapı: 'Dünyanın hiçbir ülkesinde karşılaşılamayacak büyüklükte bir toplu konut yapımına geçildi'

AK Parti Elazığ eski milletvekili Ejder Açıkkapı, 24 Ocak depreminin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Dünyanın hiçbir ülkesinde karşılaşılamayacak büyüklükte bir toplu konut yapımına geçildi. Bu kadar ağır hasarlı binaların yıkımından sonra 2 yıl gibi bir süre içerisinde 25 bin konut yapılması, gerçekten çok ciddi ve büyük bir olaydır" dedi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde burada 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. İki şehirdeki 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatılmıştı. Depremin 3'üncü yıl dönümüyle Elazığ'da 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesi bölgesinde incelemelerde bulunan AK Parti Elazığ eski milletvekili Ejder Açıkkapı, 2 yıl içerisinde 25 bin konutun yapılmasının çok ciddi ve büyük olay olduğunu söyledi.

"Devlet vatandaşına sahip çıktı"

24 Ocak depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen AK Parti Elazığ eski milletvekili Ejder Açıkkapı, "Ailelerimize ve şehrimize de sabr-ı cemil diliyorum. O gün depremde hepimiz buradaydık. O geceyi hep birlikte yaşadık ve Rabbimize şükür ettik. Bu kadar büyük bir depremde tek tesellimiz hayatını kaybeden vatandaşımızın daha az olması. Tabi ki yitirilen her can bizler için bir üzüntü kaynağıdır. Deprem sürecinden sonra özellikle hükümet kanadının, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla o gece hemen depremden sonra burada olması çok kıymetli ve değerliydi. Devlet vatandaşına sahip çıktı ve o geceden itibaren Elazığ'da koordinasyon merkezleri kuruldu. AFAD ile birlikte Elazığ'da vatandaşlarımızın acıları dindirilmeye çalışıldı. Her yönüyle süreç içerisinde şunu iddia ediyoruz ki dünyanın hiçbir ülkesinde karşılaşılamayacak büyüklükte bir toplu konut yapımına geçildi. Bu kadar ağır hasarlı binaların yıkımından sonra 2 yıl gibi bir süre içerisinde 25 bin konut yapılması gerçekten çok ciddi ve büyük bir olaydır. Bunu dünyanın hiçbir ülkesinde göremezsiniz. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu hizmetleri için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yüzde 90'ı Allah'a çok şükür yuvalarına kavuştular. Bundan sonraki süreçte de kalan kısımlar kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek. Acılar unutulmaz ama en azından dindirilmiş olacak. Bu acının tekrar yaşanmaması için yüce rabbime dua ederken vatandaşlarımıza da sabr-ı cemil diliyorum" dedi.

Şuan bulundukları bölgenin yıkılan Dilek Sitesi bölgesi olduğunu da aktaran Açıkkapı, "O gün depremde yıkılan binalardan birisi de buradaydı. Burada da birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Hükümetimizin destekleri ve iradesiyle yeni yapılan konutları görüyoruz. O gün yıkılan ardından kısa bir süre içerisinde tekrar vatandaşlarımıza yuva yapılan binaları görüyoruz. Toplu Konut İdaremiz bu anlamda dünyada en önemli kurumların başında geliyor ve Elazığ'ımızda 25 bini aşkın konut içerisinde şu an da Dilek Sitesi bölgesini görüyoruz. Gayet nezih, güzel ve yaşanılabilir konutlar haline getirilmiş" diye konuştu. - ELAZIĞ