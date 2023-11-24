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AK Parti, ekonomi düzenlemeleri içeren 80 maddelik yasa teklifini Meclis'e sunuyor

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Politika Haberleri
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplum için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı. Teklif, ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor ve çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini içeriyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığı na sunuyoruz. Ekonomi düzenlemeler içeriyor. Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin tedaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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