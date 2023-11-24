AK Parti, ekonomi düzenlemeleri içeren 80 maddelik yasa teklifini Meclis'e sunuyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplum için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı. Teklif, ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor ve çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini içeriyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığı na sunuyoruz. Ekonomi düzenlemeler içeriyor. Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin tedaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak.