AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu 19 Mayıs'ı kutladı

"İstikbalin umudu, aydınlık yarınların teminatı" gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyana ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir" dedi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, 19 Mayıs 1919'da Türk milletinin sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalktığını, son ve ebedi devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için topyekun bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilediğini, nihayetinde kutlu bir zafere eriştiğini söyledi.

Bugün de tarihten aldıkları güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüdüklerini, Türkiye'nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele verdiklerini söyleyen Başkan Umutlu, "Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutarken, bu yolda en önemli imkanımız olarak gördüğümüz gençlerimizi her alanda destekliyor, onlara fırsatlar sunuyoruz. Ülkemiz geliştikçe elbette gençlerimiz için daha çok imkan ve fırsat da beraberinde gelecektir. Milli şuur ve karakter sahibi gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışıyor, Türk gençliğinin potansiyeline güveniyoruz. Ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında Türk gençlerinin ortaya koyduğu vizyon ve gayret, ülkemizin geleceği adına umudumuzu tazelememize vesile oluyor. Türkiye'de eğitimden spora, güvenlikten siyasete, ticaretten sanata kadar her alanda gençlerimizi ön safta görmekle iftihar ediyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonunu hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR