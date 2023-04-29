AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal: 'Türkiye'nin bölgede güçlenmesini istemeyen bütün şer odakları karşı masaya destek veriyorlar'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, seçim çalışmaları kapsamında, Edirne'nin Keşan ilçesinde Büyük Cami Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Aksal'a çalışmalarında AK Parti Edirne milletvekili adayları Tarık Hatipler ve Erdinç Çekiç, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililer eşlik etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, " Türkiye'nin bölgede güçlenmesini istemeyen, var olmasını istemeyen bütün şer odakları karşı masaya destek veriyorlar. Bugün Amerika neden karşı masayı, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor? Bugün bir bakıyorsunuz PKK neden Kılıçdaroğlu'na destek veriyor? Ben Türk insanının bunu düşüneceğini zannediyorum. Bizim insanımız en zor zamanlarda, en güç zamanlarda bu ülkeye sahip çıkmıştır" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, seçim çalışmaları kapsamında, Edirne'nin Keşan ilçesinde Büyük Cami Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Aksal'a çalışmalarında AK Parti Edirne milletvekili adayları Tarık Hatipler ve Erdinç Çekiç, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililer eşlik etti.

Fatma Aksal ve beraberindekiler daha sonra sanayideki iş yerinde ürettiği mozaik pres makinesini Suudi Arabistan'a ihraç edecek olan Sadık Yılmaz'ı ziyaret etti. Aksal, mozaik pres makinesini her şeyiyle Keşan'da üretildiğini ve 5 Mayıs'ta Tekirdağ Limanı'ndan gemiye yüklenerek Suudi Arabistan'a ihraç edileceğini söyledi.